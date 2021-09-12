قرض شخصي بدون تحويل الراتب في الأمارات وما هي أوراق الأثبات للحصول عليه

قرض شخصي بدون تحويل الراتب في الأمارات في ظل متطلبات الحياة على المدى القريب و البعيد و في المواقف العديدة يحتاج الكثير من الأفراد إلي قرض شخصي، ومن أهم هذه المتطلبات على سبيل المثال التحضير لنفقات الزواج أو بناء منزل أو التخطيط إلي عطلة طويلة تحتاج إلى مصاريف أو سداد الدون و المستحقات، أو حتى سداد بطاقة الائتمان فبذلك من الممكن أن تحتاج إلي قرض شخصي يعمل على سداد كل هذه الالتزامات، سوف يدور حوارنا في هذا المقال عن ذلك ومن الملاحظ وجود أحد الشروط اللازمة للحصول على قرض شخصي في بعض بنوك الأمارات وهو تحويل الراتب إلى حساب بنكي للحصول على القرض ،وهذا شرط الاقتراض من أجل ضمان السداد وعدم التعثر وهذا لا يجذب الكثير من العملاء في السعي للحصول على قروض بتحويل راتب ولكن من حسن الحظ بدأت البنوك تتخلي عن هذا الشرط وإتاحة القروض بدون تحويل الراتب.

أهم الأوراق والمستندات للحصول على قرض شخصي بشكل عام

يوجد هناك عدة متطلبات منها أوراق و مستندات رسمية للحصول على القرض وهي كالاتي:

من اللازم وجود بطاقة هوية شخصية أو جواز سفر ساري.

إحضار أثبات الدخل يشمل (كشف حساب بنكي- اتصالات استلام الراتب- شهادة الراتب من صاحب العمل).

بنوك تقدم قروض شخصية بدون تحويل الراتب في الأمارات

بنك أبوظبي الأول..

يمنح بنك أبوظبي البنك الأول القرض الشخصي بدون تحويل راتب بمزايا عديدة منها:

يقدم مبلغ القرض ليصل الى مليون درهم لمواطني دولة الأمارات.

احصل على فترة سداد ميسرة تصل إلي 48 شهر.

بنك أبوظبي الأول تامين شامل على الحياه.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 25000 درهم. السن المطلوب ألا يقل عن 21 عاما. يجب أن يكون المتقدم قد قضى 18 شهر على الأقل في وظيفته الحالية.

شروط الحصول على قرض بدون تحويل راتب

للعلم..

يتيح بنك أبوظبي الأول فرصة الحصول والاستفادة من القرض الشخصي لموظفي الشركات الغير مدرجة في القائمة البيضاء، فاذا كانت الشركة غير معتمدة لأصحاب العمل لدي بنك أبوظبي فيمكن الحصول على هذا القرض.

بنك الأمارات دبي الوطني

اقرأ مزايا بنك الأمارات دبي الوطني والتي تدرج في النقاط الأتية: