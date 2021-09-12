كيفية تفعيل منصة مدرستي 1442 عن طريق المايكروسوفت أي وهي الطريقة المعتمدة في المملكة من قبل وزارة التربية والتعليم، هذه المنصة عبارة عن مدرسة متكاملة إفتراضية؛ حيث أن بإستطاعة الطلاب الدراسة من خلالها وحل واجباتهم وأيضاً الخضوع للإمتحانات عن طريقها، واليوم من خلال موقعنا سوف نوضح لكم أكثر كيفية تفعيلها وكل ما تريدون معرفته حول المنصة.

كيفية تفعيل منصة مدرستي 1442

ليتمتع الطلاب بالخدمات المتاحة لهم دراسياً بهذه المنصة فيجب تفعيل حساباتهم من خلالها كما أنه يمكن للمعلمين والمديرين وأوليا الأمور أيضاً تفعيل المنصة للأستفادة منها وطريقة التفعيل الصحيحة كالتالي:

قم أولاً بتنزيل التطبيق الخاص بالتفعيل وهو تطبيق توكلنا.

أبدء بتسجيل الدخول على التطبيق عن طريق إضافة معلوماتك الشخصية في الأيقونات المخصصه لهم.

إضغط بعدها على قائمة الإعدادات (حسابي).

ستظهر لك قائمة خيارات من ضمنها “أعطِ بيانات مدرستي” قم بالنقر عليها وأكتب أسمك كي تبحث عنه.

بعد النقر على ألاسم ستتمكن من الحصول على كلمة سر خاصة بك وسيبدأ تفعيل حسابك على المنصة.

نبذة عن منصه مدرستي الافتراضية

نظراً للظروف الراهنة في العالم أجمع وليس فقط في المملكة فقد قررت وزارة التربية والتعليم طرح منصة مدرستي للتعليم عن بُعد لإستكمال الدراسة وبطريقة آمنة فيمكن لأولياء الأمور الدخول إلى المنصة أيضاً ومتابعة أخبار أولادهم وما إن كانت مستوياتهم ترتفع أم لا.

كما أنها توفر الدروس المنهجية للطلاب وأيضاً أمتحانات وإختبارات قدرات وغيرها للتمكن من إفادة الطلاب بأكبر قدر ممكن.

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي باستخدام المايكروسوفت

يمكنك أستخدام المايكروسوفت لتسجيل الدخول في منصة مدرستي بكل سهولة من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة أي وهي كالتالي:

قم بالدخول إلى منصة مدرستي وإضغط على Microsoft.

ضع ذات البيانات التي قمت بوضعها في تطبيق توكلنا مع الحرص على الدقة في إدخال البيانات.

إضغط بعدها على أيقونة “إدخال” وستتوجه مباشرةً إلىالصفحة الرئيسية للمنصة.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا كيفية تفعيل منصة مدرستي 1442 نرجو أن نكون قد أجبنا عن كافة الأسئلة التي تدور حول الموضوع ونرجو أن نكون قد أفدناكم.