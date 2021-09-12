رابط وشروط التسجيل في منصة ريف reef.gov.sa للدعم الريفي

إن برنامج التنمية الريفية يعتبر من أكبر وأهم البرامج في المملكة العربية السعودية ويتم تقديم الدعم المادي إلى المزارعين لإنتاج أفضل، كما أن الغرض منها أن يتم رفع المستوى الإجتماعي إلى المواطنين الذين يعملون في الزراعة، ويرغب العديد من المواطنين التعرف على رابط وشروط التسجيل في منصة ريف كوسيلة للإستفادة من هذه الخدمة.

رابط التسجيل في منصة ريف

إن برنامج ريف يعتبر ضمن رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، ولقد تم إطلاق هذا البرنامج من قبل وزارة المياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والهدف من هذا البرنامج مساعدة صغار المزارعين وتقديم الدعم المالي لهم، والهدف من ذلك أن يتم تحسين القطاع الزراعي الريفي، كما أنه يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، ويتم تلقي طلبات التقديم للحصول على الدعم الذي يتم تقديمه من خلال الدخول على منصة ريف.

خطوات التسجيل في برنامج ريف

يتم التسجيل من خلال بعض الخطوات التي تم تحديدها والتي تعتبر وسيلة للتسهيل على المزارعين للحصول على الخدمات التي يتم تقديمها، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الدخول على منصة ريف.

ثم تقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

بعدها قم بإضافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

بعد أن تقوم بإضافة البيانات المطلوبة وتتأكد من أنها صحيحة قم بالضغط على تسجيل.

ثم سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق.

بعدها قم بالضغط على رمز التحقق.

قم بكتابة المركز الموحد والضغط على تسجيل.

ثم يتم فحص الطالب ويتم الرد.

شروط التقديم في برنامج ريف 1443

لقد تم تحديد بعض الشروط من قبل الجهات المختصة ليتم التقديم بناء عليها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون ذا جنسية سعودية.

أن يكون ذا عمر أكبر من 21 سنة.

أن يكون الدخل أقل من 6000 ريال سعودي.

لا يكون المشروع أكثر من 54 ألف ريال سعودي.

أن يكون لديه بطاقة حساب مصرفي.

يمتلك بطاقة SIM.

أن يكون متواجد في المنطقة التي يتم تحديدها من وزارة الزراعة.

كذلك لا يجب أن يكون لديه عمل.

تقديم جدول منفصل ضمن وزارة الموارد البشرية.

ختامًا لقد عرضنا لكم رابط وخطوات التسجيل في منصة ريف 1443 والتي تعتبر وسيلة للدعم يتم تقديمها من قبل المسؤولين في المملكة العربية السعودية، والغرض من ذلك أن يتم تحقيق رؤية 2030 بالسعودية.