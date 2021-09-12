أخبار اليمن : الرئيس المشاط يلتقي رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبه

الرئيس المشاط يلتقي رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبهالتقى فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، عضو المجلس السياسي الأعلى – رئيس المؤتمر الشعبي العام- الشيخ صادق أمين أبو راس، ونائب رئيس المؤتمر الشيخ يحيى الراعي.

جرى خلال اللقاء، مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية في ظل استمرار العدوان والحصار وتصعيد العدوان في الجبهات العسكرية والاقتصادية.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط، أن دول العدوان بقيادة أمريكا والسعودية وبريطانيا والإمارات تستهدف الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته وتدمر مقدرات البلد دون استثناء.

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بارك اللقاء، الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب والتي تكللت بتحرير مديريتي رحبة وماهلية.