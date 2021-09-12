باريس ترحب بطلب أثينا لشراء 6 مقاتلات رافال إضافية

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، كتبت بارلى: "خبر ممتاز، اليونان أعلنت للتو نيتها الحصول على 6 رافال إضافية. سويًا، نتقدم لإرساء استقلالية أوروبية حقيقية"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وكان رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن أمس السبت، عزم بلاده على زيادة طلباتها إلى 24 طائرة، قائلاً خلال معرض سالونيك الدولى: "أعلنت سابقًا شراء 18 رافال. سيكون هناك قريبًا 24"، مضيفًا أنه "ستقلع أولاها فى سماء اليونان قبل نهاية العام".
وأبرمت اليونان صفقة لشراء 18 طائرة أولى من طراز رافال فى يناير الماضى، لتعزيز دفاعها وشراكتها مع باريس، ويغطى العقد الذى تبلغ قيمته حوالى 2.5 مليار يورو، اقتناء 12 طائرة مستعملة، و6 طائرات جديدة، فى أول بيع لطائرات رافال الفرنسية فى أوروبا، فى ظل سعى بارلى توجيه صادراتها من الأسلحة إليها وتشجيع التعاون معها.
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