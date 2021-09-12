“الان” الموعد الرسمي لصرف منحة 100دولار ورابط الاستعلام عن المنحة query.gov.ps

query.gov.ps, نظرا للظروف الصعبه التي يمر بها اهالي غزه وفلسيطين والدول المجاروة من تدهورات ماليه واجتماعية وايضا مادية , بادرت قطر بمنحة تقدر بنحو 100 دولار لكل اسرة فقيرة غير قادرة علي اجتياز ما تمر به الدوله من صعوبات وأزمات , وبعد البحث عن موعد صرف المنحة القطرية تم اكتشاف ان موعد صرفها ياتي موافق لشهر سبتمبر الحالي المعروف بشهر ايلول الموافق لعام 2021 ويمكن الاستعلام عن المنحة من خلال الموقع الرسمي الخاص بفحص المنحة المصروفة للاسر المتعففة بالضغط علي اسم الموقع بالاسفل وسنتناول في المقال خطوات التسجيل وفحص المنحة القطرية

موعد صرف منحة 100 دولار

وكانت الامم المتحدة اول من افتح عن ميعاد استلام المنحة حيث تم الاعلان من قبل مبعوث خاص بالمؤسسة للشرق الاوسط واعلن ان اول موعد لاستلام المنحه يكون يوم الاثنين الموافق يوم 10 من شهر سبتمبر لعام 2021 والجدير بالذكر ان المنحة تم صرفها لالاف الاسر الفقيرة وليس لعدد محدود وكما قلنا تم تحديد موعد الاستلام من قبل الامم المتحدة في شهر سبتمبتر بداية من يوم الاثنين 10\9\2021

وذكر المبعوث في تغيرداته قائلا ” يوم غد سيكون او يوم لاستلام الاسر الفقيرة المتعففة في غزه بنحه تسواي 100 دولار وهذه مباردة من الامم المتحده تحت اشراف دولة قطر العربية ”

كيفية التقديم علي منحة 100 دولار لكل مواطن فلسطيني

واعلن السفير محمد العمادي سفير اللجنة القطرة انه سوف يتم صرف المنحة النقدية من خلال برنامج الغذاء العالمي الخاص بالام المتحدة وذكر ان المنحة سيتم بدء صرفها في خلال شهر سبتمبر وسوف تصل الاموال للأسر قبل شهر اغسطس المقبل , والجدير بالذكر ان الموقع الخاص بالاستعلام قد لا يعمل او لا يظهر نتيجة واضحه وذلك بسبب ضغط الاسر علي الموقع واذا حدث اي تغيير سوف نبادر بأعلامكم فور حدوث التغيير , وتأتي طريقة الاستعلام عن المنحة في الخطوات التالية بالتفصيل .