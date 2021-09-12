كيفية حل مشكلة تعطل الصوت في التيمز 1443

بعد إتخاذ المملكة لبعض الإجراءات الإحترازية للحد من تفشى كورونا كان قرار التعليم عن بعد وكان قرار وزارة التعليم من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد مع التعاون مع مايكروسوفت، ولكن كانت مشكلة تعطل الصوت واليوم ومن خلال مقالنا سوف نوضح طريقة حل مشكلة الصوت في التيمز 1443، وكانت لمنصة مدرستي دور في أنها تسمح للمعلمين بتوزيع الأسئلة على الطلاب وتقييمهم، غير أنها تسهل عملية الاتصال بين الطلاب والمعلمين وتوفير إمكانية تخزين الملفات.

التحقق مما إذا كان الميكروفون الخاص بك في وضع الاستخدام:

للتأكد من أنه يمكنك استخدام الميكروفون في Teams:

أغلق جميع التطبيقات الأخرى التي قد تستخدم الميكروفون (مثل Skype أو FaceTime).

إذا كنت تستخدم ميكروفونا خارجيا، فحاول إلغاء توصيله وتوصيل الميكروفون مرة أخرى.

يمكنك في أغلب الأحيان توفير الوقت والجهد عن طريق إعادة تشغيل جهازك.

انتقل إلى الإعدادات. الخصوصية والأمان . موقع الإعدادات. عرض الأذونات والبيانات المخزنة عبر المواقع. من هنا، أدخل “teams.microsoft.com” في الحقل بحث. افتح المجموعة “Microsoft.com” ثم قم بالتمرير لأسفل للعثور على “teams.microsoft.com” وتحديدها. ثم قم بتعيين الميكروفون والكاميرا للسماح بالوصول إلى هذه الأجهزة.

1. انتقل إلى موقع برنامج مايكروسوفت تيمز.

2. اضغط على صوره شخصية للحساب.

3. اضغط على الإعدادات.

4. اضغط على أجهزه.

5. اضغط على كلمه مايكروسوفت.

6. اضغط على جهاز الميكروفون المستخدم في الجهاز.

7. قم بحفظ التعديلات.

8. قم بالانتقال إلى الاجتماع.

9. ثم اضغط على الميكروفون لتشغيله أو إيقافه كما تريد.

خطوات حل مشكلة اختفاء الدردشة في تيمز:

1. افتح تطبيق التايمز على هاتفك.

2. اذهب إلى الحصة الدراسية.

3. انقر على انضمام علي الحصة الدراسية.

4. انقر على السهم الخلف في حاله عدم ظهور الدردشة.

5. ثم حدد خيار دردشة لتفعيله.

خطوات حل مشكلة تفعيل الصوت عندما عند مشاركة الفيديو:

1. انتقل إلى برنامج تايمز.

2. للالتحاق بالفصل الدراسي انقر على join now.

3. انقر على المشاركة share.

4. تفعيل علامة مشاركة بصوت النظام لتضمين صوت الفيديو المشارك مع الطلاب.

طريقة حل مشكلة اختفاء صوت الإشعارات في برنامج تيمز:

1. انتقل إلى إعدادات تطبيق تايمز.

2. اضغط على الإشعارات.

3. اضغط على أداره الوصول تفعيل الإشعارات.