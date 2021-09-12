- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
دوت الخليج :- توجهت جاهة كبيرة تضم وجهاء وشيوخ من مختلف محافظات المملكة، مساء اليوم السبت، الى ديوان ال قازان في بلدة الصريح بمحافظة اربد للتوقيع على عطوة اعتراف لمدة 3 اشهر على خلفية جريمة القتل الذي ذهب ضحيتها الدكتور الصيدلي نزار وليد قازان في منطقة اليادودة في العاصمة عمان قبل نحو 10 ايام .
و ترأس الجاهة النائب محمد جرادات بعدما قام ذوو القاتل العمري بطلب "الدخاله" منه للسير بالإجراءات العشائرية المتبعة في جرائم القتل .
ووافقت عشيرة القازان على إعطاء عشيرة العمري عطوة اعتراف عشائرية بمقتل الدكتور الصيدلي نزار قازان ضمن شروط .
وتاليا الشروط :
1 - عدم وضع محام للقاتل
2 - ان يتكفل القاتل بكافة الحقوق المدنية لعشيرة قازان
3 - اصدار بيان رسمي من قبل عشيرة العمري لاستنكار الجريمة
4 - اعدام القاتل
ويذكر ان الاجهزة الامنية وقعت عطوة أمنية مدتها 3 أيام على خلفية مقتل قازان .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطوة اعتراف بمقتل الصيدلي نزار قازان في اليادودة .. تفاصيل وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.