دوت الخليج - : عقد في الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة اليوم السبت محاضرة بعنوان [ قُلۡ كُونُواْ حِجَارَةً أَوۡ حَدِيدًا ] قدمها د. عبد الخالق دردس وادارها د. أحمد بابكر الحاج . تاليا الروابط لمن يرغب المتابعة : https://us02web.zoom.us/j/83942963701?pwd=dkdXTDlIR1Q1YUZUNGs3eElBdmt4dz09 الفيس بوك https://web.facebook.com/ijazquranjo/

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ندوة في الجمعية الاردنية لاعجاز القرآن والسنة بعنوان " كونوا حجارة أو حديدا " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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