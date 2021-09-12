 مفوضية الانتخابات تستلم رسميا قانون انتخاب الرئيس من البرلمان الليبى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت "بوابة إفريقيا الإخبارية" أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى بيان لها أنها تسلمت القانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، والذى يتضمن (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

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