استمرار المظاهرات الرافضة لشهادة كورونا الصحية فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، فإن نص قرار السلطات الفرنسية سيدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، وهو ما سيقتضى منع العاملين الصحيين من مزاولة المهنة.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن المتظاهرين بدأوا فى التجمع عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلى، راصدة حضور قرابة 121 ألف متظاهر، فى عدة مدن بينها العاصمة باريس، حيث حضر فيها 19 ألفا.

وقالت الوزارة الفرنسية إن هذا العدد أقل من عدد المتظاهرين قبل أسبوعين، حيث كانوا قرابة 165 ألفا، ثم تناقص العدد بداية من السبت الماضى حيث وصل إلى 140 ألفا.

وقالت الوزارة إنه تم توقيف قرابة 96 شخصا على الأقل، بعد صدامات مع قوات الشرطة الفرنسية.

جدير بالذكر أنه واعتبارا من 21 يوليو الماضى فقد قررت السلطات الفرنسية أن تكون التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصا، ثم تم ضم المستشفيات إلى القرار.