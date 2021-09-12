جدة - نرمين السيد - أطلقت زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا، مارين لوبان، اليوم الأحد، حملتها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى أبريل 2022، وذلك أمام نحو 900 ناشط من أنصار حزب "الجبهة الوطنية" من على مسرح فريجوس الرومانى فى جنوب فرنسا.





وقالت لوبان -فى تصريح أوردته قناة (فرانس 24)- "لن يكون هناك سوى خيارين فى 2022، إما تذويب فرنسا عبر موجات (الهجرة) وإما النهوض المفيد الذى سيدخل فرنسا فى الألفية الثالثة حول فكرة الأمة". وسلمت لوبان رئاسة حزبها، التجمع الوطنى، لنائبها الأول الشاب جوردان بارديلا الذى يقود (اعتبارا من الاثنين) حركة منيت بهزيمة فى الانتخابات الإقليمية فى يونيو الفائت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمينية مارين لوبان تطلق حملتها الرسمية للانتخابات الرئاسية الفرنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.