جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أكد بيان السفارات الغربية على ضرورة عدم إقصاء أى أحد فى الانتخابات الليبية، مشددة على أهمية الانتخابات الليبية فى اتمام الانتقال السياسى.
وأوضح بيان السفارات الغربية فى ليبيا، أنه على الجميع احترام نتائج الانتخابات، مضيفا "الانتخابات خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان لـ5 سفارات غربية فى ليبيا يشدد على أهمية الانتخابات لتوحيد البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.