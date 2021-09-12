بيان لـ5 سفارات غربية فى ليبيا يشدد على أهمية الانتخابات لتوحيد البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أكد بيان السفارات الغربية على ضرورة عدم إقصاء أى أحد فى الانتخابات الليبية، مشددة على أهمية الانتخابات الليبية فى اتمام الانتقال السياسى.

وأوضح بيان السفارات الغربية فى ليبيا، أنه على الجميع احترام نتائج الانتخابات، مضيفا "الانتخابات خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار".