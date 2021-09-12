نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وطرق الحصول علي الإقامة الحرة في الامارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث أعلنت حكومة الإمارات عن إتاحة الفرصة لطلب إقامة حرة بالإمارات وذلك وفق معايير وشروط ورسوم معينة سنوضحها من خلال هذا المقال، ويمكنك تسميتها بالتأشيرة الحرة، هي مرخصة قانونيا، ويمكن للمسافر الحصول عليها بهدف العمل او الهجرة في الدولة التي ينوي السفر إليها، ويعتبر الحصول على الإقامة أو التأشيرة بالامارات من أهم العوامل التي تميّز حامليها عن غيرهم في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تختلف أنواع الإقامات وأغراضها والشروط المطلوبة للحصول عليها وتتفاوت أيضا سهولة إجراءات الإقامة في الإمارات وفترة إصدارها، فضلاً عن مدة صلاحيتها، إذا كنت راغبا بالسكن أو العمل أو الدراسة في الإمارات، وقبل إقدامك على خطوة الحصول على التأشيرة أو الإقامة لا بد لك من التعرّف على نوع الإقامة أو التأشيرة التي يجب أن تحصل عليها.

أنواع الإقامات والتأشيرات:

الإقامة الطويلة المدى والتي قد تصل لنحو 10 سنوات والكثير من أنواع الإقامات والتأشيرات حيث تعد دولة الامارات العربية المتحدة من ابرز دول الخليج لجهة استقطاب الأجانب من العالم العربي ومختلف بلدان العالم . الإقامة الحرة للعاملين لحسابهم الخاص وهناك أنواع مختلفة من الإقامة في الامارات. اقامة والحصول عليها بهدف العمل او الهجرة. اقامة بهدف اقامة مصانع او شركات او مؤسسات تجارية. اقامة بهدف السياحة ولفترة معينة. اقامة لفترة معينة بهدف العلاج بالامارات. اقامة قصيرة بهدف السفر من الامارات الى احدى الدول الاخرى.

الإقامة الحرة للعاملين لحسابهم الخاص:

مخصصة للعاملين لحسابهم الخاص دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف، أو حتى وإن لم تكن شركته التي يتبع لها مقامة بالفعل على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإقامة الحرة تتضمن الأطفال المشمولين فيها حتى سن 25 عاماً بدلاً من 18 عاماً.

خطوة متقدمة نحو تعزيز جهود استقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات، وتسهيل ممارسة الأعمال لكافة الفئات كما يشملها قانون الإقامة الجديد في الإمارات 2021.

الفيزا الحرة وأهم مميزاتها:

من أهم مميزاتها:

أنها لا تفرض على حاملها العمل في مجال معين ووظيفة محددة.

لا تستلزم العمل مع كفيل واحد وهي تتيح لحاملها طوال مدتها أن يعمل ويتنقل من مهنة الى أخرى وفي حال إنتهاء مدتها يمكن لحاملها القيام بتجديدها عبر وسائل عدة من أهمها أن يحصل حاملها على عقد عمل محدد يعطيه مدة إضافية تمكنه من زيادة مدة صلاحية التأشيرة .

وقبل الحصول على هذا النوع من التأشيرة عليك إجتياز الفحوصات الطبية التي تثبت أنك لا تحمل أي من الأمراض المعدية .

كيفية الحصول على الفيزا الحرة للإمارات:

هناك طرق عدة تمكنك من الحصول على التأشيرة الحرة في الإمارات من خلال ما يلي:

عبر مكاتب الهجرة. عبر السماسرة العاملين في مختلف انحاء الامارات. من خلال أفراد عائلة مقيمين في دبي مثلا او الشارقة. من خلال وسطاء متخصصين في بيع الفيزا بمقابل مادي.

ولتجنب عمليات النصب في هذا المجال احذر أن تكون الوظيفة التي ستعمل بها في الامارات مرفق بها خطاب صادر وزارة الموارد البشرية.

أسعار الإقامة الحرة في الإمارات:

من الجدير بالذكر فقد تختلف أسعار الإقامة الحرة وفقا لعدد من العوامل أبرزها عدد الوسطاء الذين سيعملون على حصولك على هذه التأشيرة الى جانب مدتها وأسعارها كما التالي: