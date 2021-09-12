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كيف أغير الرقم السري لمنصة مدرستي 1443، من الأسئلة التي يتم البحث عنها كثيراً من قبل عدد كبير من الطلاب في المملكة العربية السعودية، حتى يتمكن الطلاب من الدخول للمنصة والاستفادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التعليم عبر المنصة، ويتم البحث عن طريقة تغيير الرقم السري، لضمان عدم دخول المنصة غير الطالب فقط، وحرصا من موقعنا على خصوصية الطلاب فرحتهم، سوف نقدم لكم اليوم الطريقة الصحيحة لتغيير الرقم السري في منصة مدرستي التعليمية السعودية.منصة مدرستي
منصة مدرستي هي منصة إلكترونية هامة تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ليتم حصول الطلاب على شرح الدروس التعليمية لجميع المناهج الدراسية، حيث قامت الوزارة بتوفير العديد من الخدمات والأدوات التعليمية على هذه المنصة المميزة، والتي حصلت على إعجاب جميع الطلاب وإعجاب جميع أولياء الأمور، وخاصة أنه تم الاستغناء عن الدروس الخصوصية بنسبة كبيرة جدا، وأصبح يتم الاعتماد على هذه المنصة، حيث يمكن من خلالها تواصل المعلمين مع الطلاب بشكل مباشر، كما يمكن تقييم الطلاب من خلال الاختبارات الالكترونية.أهداف منصة مدرستي
من خلال المنصة الإلكترونية يتم تنمية قدرات الطلاب والمهارات العقلية، تهدف المنصة إلى زيادة تفاعل المعلمين مع الطلاب من خلال إسناد الواجبات وتحفيز الطلاب على الاطلاع ومعرفة المعلومات العامة من خلال أكثر من 40 ألف مصدر تعليمي، على سبيل المثال المسارات التعليمية، والواجبات الالكترونية، وبنك الاثراءات، والاختبارات الالكترونية وساحات النقاش.كيف أغير الرقم السري لمنصة مدرستي 1443
كيف أغير الرقم السري لمنصة مدرستي من الأمور الهامة، وذلك لعدم دخول إلى شخص غير الطالب إلى المنصة من خلال الحساب الشخصي الخاص بالطالب، ويتم تغيير الرقم من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مدرستي.
- النقر على تسجيل الدخول.
- ثم اختيار حساب المايكروسوفت.
- والآن يتم الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على أوفيس 365.
- ثم النقر على المزيد، ثم اختيار تغيير كلمة المرور.
- والآن يجب كتابة كلمة المرور الحالية.
- ثم كتابة كلمة المرور الجديدة، والنقر على إرسال.
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كيف أغير الرقم السري لمنصة مدرستي 1443، من الأسئلة التي يتم البحث عنها كثيراً من قبل عدد كبير من الطلاب في المملكة العربية السعودية، حتى يتمكن الطلاب من الدخول للمنصة والاستفادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التعليم عبر المنصة، ويتم البحث عن طريقة تغيير الرقم السري، لضمان عدم دخول المنصة غير الطالب فقط، وحرصا من موقعنا على خصوصية الطلاب فرحتهم، سوف نقدم لكم اليوم الطريقة الصحيحة لتغيير الرقم السري في منصة مدرستي التعليمية السعودية.منصة مدرستي
منصة مدرستي هي منصة إلكترونية هامة تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ليتم حصول الطلاب على شرح الدروس التعليمية لجميع المناهج الدراسية، حيث قامت الوزارة بتوفير العديد من الخدمات والأدوات التعليمية على هذه المنصة المميزة، والتي حصلت على إعجاب جميع الطلاب وإعجاب جميع أولياء الأمور، وخاصة أنه تم الاستغناء عن الدروس الخصوصية بنسبة كبيرة جدا، وأصبح يتم الاعتماد على هذه المنصة، حيث يمكن من خلالها تواصل المعلمين مع الطلاب بشكل مباشر، كما يمكن تقييم الطلاب من خلال الاختبارات الالكترونية.أهداف منصة مدرستي
من خلال المنصة الإلكترونية يتم تنمية قدرات الطلاب والمهارات العقلية، تهدف المنصة إلى زيادة تفاعل المعلمين مع الطلاب من خلال إسناد الواجبات وتحفيز الطلاب على الاطلاع ومعرفة المعلومات العامة من خلال أكثر من 40 ألف مصدر تعليمي، على سبيل المثال المسارات التعليمية، والواجبات الالكترونية، وبنك الاثراءات، والاختبارات الالكترونية وساحات النقاش.كيف أغير الرقم السري لمنصة مدرستي 1443
كيف أغير الرقم السري لمنصة مدرستي من الأمور الهامة، وذلك لعدم دخول إلى شخص غير الطالب إلى المنصة من خلال الحساب الشخصي الخاص بالطالب، ويتم تغيير الرقم من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مدرستي.
- النقر على تسجيل الدخول.
- ثم اختيار حساب المايكروسوفت.
- والآن يتم الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على أوفيس 365.
- ثم النقر على المزيد، ثم اختيار تغيير كلمة المرور.
- والآن يجب كتابة كلمة المرور الحالية.
- ثم كتابة كلمة المرور الجديدة، والنقر على إرسال.
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