استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية والتعرف على قيمة القرض والقسط

هناك عدد من البنوك داخل المملكة العربية السعودية، تقوم بتقديم عدد من الخدمات الهامة لكل عملائها ويأتي من ضمن اهم هذه البنوك مصرف الراجحي، ويعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة في تقديم خدمات عديده من بينها، تمويل شخصي فورى، ويمكن من خلال استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية التعرف على جميع هذه الخدمات المقدمة من قبل البنك.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية، هو اهم ما يبحث عنه العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وذالك لمعرفة أنواع القروض التي يقدمها بنك الراجحي حيث يقوم بتقديم خدمات هامه وعديده وتأتي في مقدمة هذه الخدمات هي تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث هذه الخدمة يسعى إليها الكثير حيث أن هناك شركات تفرض تحويل راتبهم لأي بنك، ولهذا فان مصرف الراجحي قام بتقديم هذه الخدمة ويعتبر الراجحي احد اهم البنوك داخل الأراضي السعودية لما يقدمه من مميزات وخدمات تمويليه لكل المواطنين والمقيمين، هذه الخدمات تساعد المستفيدين على حياة كريمه في ظل الأحداث التي تمر بها السعودية هذه الفترة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خدمة استعلام عن قرض الراجحي.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

مصرف الراجحي يقدم الخدمات التمويل يله لمساعدة المستفيدين على تلبية احتياجاتهم سواء شخصية أو اسريه، وخصوصا في التحويل الاقتصادي التي تقوم به المملكة حسب رؤية المملكة 2030، وتقوم بتقديم تمويل الراجحي الجديد والذي يخدم عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهناك تمويل بدون تحويل راتب وتمويل بدون كفيل، وخدمات اخرى هامه يقوم بتقديمها مصرف الراجحي لهذا نجد أن أعداد كبيره ترغب في معرفة وطريقة استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية، وسوف نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني وهذا لتسهيل الأمر على جميع المستفيدين من هذه الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي.

يجب الدخول أولا على موقع بنك الراجحي الإلكتروني.

تقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، أو صورة الإقامة للمقيمين.

عليك تقديم صوره من المؤهل الدراسي.

تقديم خطاب من جهة العمل، بها المسمى الوظيفي و الراتب الشهرى.

طريقة تقديم قرض من مصرف الراجحي

يقوم مصرف الراجحي بتقديم خدمة استعلام عن قروض بنك الراجحي، والاستفسار عن أي شئ اخر يخص خدمات البنك المختلفة، أو أي شئ اخر يخص القرض المطلوب.

حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي خدمة حاسبة التمويل الشخصي من اجل التعرف على قيمة القرض والأقساط المتبقية، وهذه الخدمة تعتبر من اهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لكل عملائه وهى كالتالي.

يمكن لا مستفيد معرفة قيمة التمويل أو القسط الشهرى من مصرف الراجحي، من خلال رابط تمويل الراجحي بالمملكة.

بعدها يقوم الشخص المستفيد بتحديد القطاع الذي يعمل فيه سواء قطاع عام أو خاص.

اكتب إجمالي الراتب الخاص بك، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه في أماكن اخرى شهريا.

اكتب السن الخاص بك.

اختار المدة التي تريد بها تسديد الأقساط، ثم انقر على حساب التمويل.

اعفاء مصرف الراجحي

هناك حالات يمكن ان تعفى من الأقساط المسددة من قروض مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، وهذه الحالات تكون كالتالي.

إذا توفى الشخص صاحب القرض يتم الاعفاء من القرض.

إصابة الشخص صاحب القرض بحادثه أدت إلى عجز تام أو فشل في احد أعضاء الجسم.

أولا عليك الدخول على موقع بنك الراجحي الإلكتروني.

يقدم المواطن السعودي صوره من الهوية الوطنية للحصول على الاعفاء.

يقدم المقيم صوره من الاقامه الخاصة به للحصول على الاعفاء.

يقدم خطاب من جهة عمل مقدم الطلب للحصول على الاعفاء بها الراتب الشهرى والمسمى الوظيفي.

طريقة تقديم طلب اعفاء مصرف الراجحي