تعد منصة إحسان البوابة الوطنية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي ، والتي تقدم خدمات التبرعات والعمل الخيري والإعانة علي دعم العمل الخيري بالمملكة ، والتي توكل بشكل رئيسي من قبل السعوديين في تقديم الإعانات وجمع التبرعات والعمل الخيري وجمع صكوك الأضاحي ، ومنصة إحسان تستقبل التبرعات بصورة دائمة من الجهات العامة والخاصة ، ومن خلال مقالنا اليوم نعرض لكم خبر تبرع الأمير محمد بن سلمان لصالح منصة إحسان الخيرية ، مما دفع القيمة الإجمالية للتبرعات لحاجز المليار ريال سعودي ، والذي يعضد موقف المنصة المالي ويساعد في رفع أسهم العمل التكافلي بالمملكة ، ويمكنكم التعرف علي المزيد عن منصة إحسان البوابة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة.

تبرع الأمير محمد بن سلمان لصالح منصة إحسان الخيرية

يأتي تبرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بقيمة عشر ملايين ريال سعودي لصالح المنصة بمثابة الدفعة الأقوى ، والتي رفعت قيمة إجمالي التبرعات التي حصدتها إحسان إلي حد المليار ريال سعودي ، تستطيع المنصة من خلالها رفع قيمة مساهمة القطاع غير الربحي بالناتج المحلي السعودي لمستوي أقوي من دي قبل ، وتحقيق العديد من الأهداف الخاصة بها وهي :



توسيع تأثير القطاع الغير ربحي وتمكينه بالمجتمع السعودي. غرس روح الانتماء والوطنية داخل المواطنين وبخاصة الشباب والحث علي العمل الخيري والإنساني عامة. تحقيق أهداف التكامل بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي داخل المملكة. وضع القطاع الخاص علي قدم المسؤولية في تقديم الدور المنوط به في العمل التطوعي والخيري. ترقية قيمة العمل التطوعي والخيري لدي المواطن السعودي.

نواحي التبرعات في إحسان

قدّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تبرعا سخيا لمنصة إحسان ، و يمكن التبرع من خلال منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري في عدد من المجالات التي نعرضها لكم في النقاط التالية :

مجال التعليم والتربية.

المجال الاجتماعي.

كذلك مجال الصحة والرعاية الطبية.

و مجال الإغاثة والإعانة.

أيضاً المجال البيئي وشؤون الطبيعة.

الاقتصاد والمال.

التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

العديد من المجالات الأخري.

وطالما كان صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان سباقاً في العمل الخيري ومثال يقتدي به في ترسية روح العطاء.