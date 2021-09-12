تسجيل طلب مساعدة بمنصة إحسان ehsan بشكل إلكتروني سريع، حيث تعتبر منصة إحسان هي احدي المنصات الخيرية التي تعد ذات طابع خدمي للمواطنين الأكثر احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية، ويبحث عن المنصة عدد كبير من الموطنين من أجل تسجيل طلبات شخصية للحصول علي مساعدات نقدية ومساعدات عينية، والتي تمنحها المنصة مجاناً لجميع الأفراد المحتاجين من ذوي الدخل المحدود أو الدخل المتوسط داخل أراضي المملكة، وتعد منصة إحسان منصة غير ربحية تهدف الي خدمة المواطنين وتحقق عدالة اجتماعية بين جميع المواطنين، بل والعمل علي تحفيز المواطنين علي التبرع للفئات التي تحتاج الي مساعدات فعلية، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل طلب مساعدة بمنصة إحسان إلكترونياً.

تسجيل طلب مساعدة بمنصة إحسان إلكترونياً

في ظل بحث الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل في منصة إحسان للحصول علي مساعدات خيرية من جانب المتبرعين، فهو من الأمور الأكثر سهولة والتي تتم بشكل إلكتروني لجميع أبناء المملكة العربية السعودية، علي أن يتم تسجيل الطلب علي النحو التالي:

يجب الدخول علي المنصة من خلال موقع المنصة التالي: منصة إحسان.

يتم الضغط علي تسجيل الدخول من أعلي الصفحة داخل بالموقع.

ثم يتم الضغط على التسجيل والقيام بإدخال الاسم وعنوان البريد الإلكتروني.

يجب تسجيل رقم الجوال، ثم إدراج رمز التحقق الخاص بكل شخص.

ثم يقوم كل شخص بإنشاء حساب جديد.

وبذلك يكون قد تم إنشاء حساب في منصة إحسان، والاستفادة من أي خدمات يتم توفيرها بداخل المنصة.

منصة إحسان وطريقة التبرع الخيري

يمكن التبرع لمنصة إحسان من فاعلي الخير بجميع الحملات الخيرية التي توفرها المنصة لجميع المواطنين من أجل التبرع للأفراد المحتاجين داخل المملكة العربة السعودية من خلال الخطوات التالية: