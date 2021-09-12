أخبار اليمن : الشوافي يحذر: رياح قوية مثيرة للأتربة على هذه المناطق

الشوافي يحذر: رياح قوية مثيرة للأتربة على هذه المناطقكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار ستشهدها عدة مناطق يمنية، خلال الساعات القادمة.

وتوقع الشوافي أن تتأثر الصحاري برياح شمالية شرقية جافة مثيرة للغبار والاتربة، مشيراً إلى أن تتوغل التأثيرات على معظم الهضاب الداخلية وخصوصاً الشرقية ما يقلل من فرص هطول الأمطار على هذه المناطق.

وأكد الفلكي الشوافي على حسابه فيس بوك، استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على شريط المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية، وأن يقل الهطول على المرتفعات والهضاب الشرقية مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأشار الشوافي إلى هطول بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء بسيطة من السواحل والسهول الساحلية بشكل عام غربية وجنوبية وشرقية.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة نشرات الطقس.