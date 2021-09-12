مونديال الصالات.. روسيا تنصب سيرك أهداف في مرمى "الفراعنة"

تلقى منتخب مصر لكرة الصالات خسارة ثقيلة، الأحد، أمام نظيره الروسي بنتيجة 9-0، ضمن الجولة الأولى لبطولة العالم في ليتوانيا.

وأحرز منتخب روسيا في الشوط الأول 3 أهداف نظيفة، ثم أضاف 6 أخرى في الشوط الثاني. يذكر أن قرعة مونديال الصالات، أسفرت عن 6 مجموعات، الأولى تضم ليتوانيا وفنزويلا وكازاخستان وكوستاريكا، والثانية تضم أوزبكستان وغواتيمالا وروسيا ومصر. أما المجموعة الثالثة فتضم تايلاند والبرتغال والمغرب وجزر سليمان، وفي الرابعة بنما والتشيك وفيتنام والبرازيل، والخامسة تضم أنغولا واليابان وباراغواي وإسبانيا. وفي المجموعة السادسة توجد منتخبات الأرجنتين وأميركا وصربيا وإيران.

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