مواجهات بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين ضد إلزامية تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات اليونانية إن المحتجين ألقوا قنابل مضيئة على الشرطة فى سالونيك، لأن الشرطة منعتهم من محاولة الوصول إلى المنطقة التى كان من المقرر أن يلقى فيها رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس خطابه الاقتصادى السنوى، حسبما نقلت "بوابة إفريقيا الإخبارية".
ويجذب الخطاب السنوى عادة حشودا من المتظاهرين، وقدرت الشرطة أن أكثر من 15 ألف شخص من بينهم أفراد النقابات العمالية شاركوا فى مظاهرات اليوم بشأن عدد من القضايا تتراوح من السياسة الاقتصادية إلى لقاحات كوفيد-19.
وبدأت الاحتجاجات ضد التطعيمات الإجبارية المضادة لفيروس كورونا فى اليونان فى شهر يوليو، بعد أن أعلنت الحكومة اليونانية عن التلقيح الإلزامى للعاملين فى مجال الرعاية الصحية وأطقم دور رعاية المسنين، واقترحت السلطات أن اللقاحات يمكن أن تصبح إلزامية لمجموعات أخرى أيضا مثل المعلمين.
وأوقفت اليونان ما يقرب من 6 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية عن وظائفهم لتغيبهم عن الموعد النهائى فى الأول من سبتمبر للحصول على اللقاح.
يُشار إلى أنه حتى الآن نحو 5.7 مليون يونانى يمثلون 55 بالمائة من السكان تلقوا اللقاح بالكامل بحصولهم على الجرعتين.
وسجلت اليونان حتى الآن 613 ألفا و838 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و14 ألفا و141 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
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