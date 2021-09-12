حريق بطائرة على متنها 16 شخصا أثناء هبوطها اضطراريا جنوب روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء فى بيان الوزارة: "فى الساعة 18.15 (بتوقيت موسكو) يوم 12 سبتمبر، تم تلقى رسالة عن هبوط صعب لطائرة ذات محركين من طراز "L-410" فى منطقة إيركوتسك، مقاطعة كازاتشينسكو-لنسكى، على بعد 4 كيلومترات من قرية كازاتشينسكى".

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية أنه كان هناك 14 شخصًا واثنين من أفراد الطاقم على متن الطائرة. تحركت قوات وزارة الطوارئ إلى مكان الحادث فورا.

ولم توضح الوكالة معلومات عن حجم الإصابات التى وقعت بين ركاب الطائرة.