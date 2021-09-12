تجدد القتال في ولاية بغلان الأفغانية 

قال مصدر أفغاني مطلع، لمراسل "تاس"، إن الاشتباكات عادت اليوم في إقليم بغلان شمال أفغانستان، بين عناصر طالبان، ومقاتلي جبهة المقاومة الوطنية.
وأضاف المصدر: "تم استئناف القتال صباح اليوم بين طالبان والمقاومة في منطقة بولي حصار بوادي اندراب في بغلان. واضطر مقاتلو طالبان بعد خسائرهم الى الانسحاب من المنطقة".
وأكد المصدر، أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن.
بعد انتهاء العملية الأمريكية في أفغانستان وانسحاب قوات التحالف من هناك، شنت حركة طالبان هجماتها القوية، وبحلول 6 سبتمبر أعلنت بسط سيطرتها على كامل الأراضي الأفغانية.
وشهدت ولاية بنجشير في وقت سابق معارك شرسة بين "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان"، المتمركزة في إقليم بنجشير، ومسلحي طالبان.
وتمثل ولاية بنجشير الجبلية معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لطالبان، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.
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