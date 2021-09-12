وزارة التعليم السعودية تُصدر 7 قرارات بشأن مكافآت وإعانات الطلاب

أعلنت وزارة التعليم السعودية بأنها أصدرت تعميماً بخصوص العمل على نظام نور الوزارى، ورفع مسوغات صرف المكافآت للطلبة والطالبات الذين ينطبق عليهم شروط وضوابط صرف المكافآت والإعانات للعام الدراسي الجديد 1443 هجرية وذلك للفئات المستحقة لصرف المكافآت والإعانات خلال هذا العام.

وقد طالبت وزارة التعليم السعودية بالرفع لإدارة خدمات الطلاب بسجل القيد للطلبة والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات وكذلك تعئبة جميع النماذج الخاصة بحصر الطلاب والطالبات مثل التحويل والإيقاف والمباشرة ابتداء من تاريخ 1-1-1443 هجرية وحتى تاريخه.

كما ناشدت الوزارة بضرورة التأكد من دقة حصر جميع الطلبة والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات، ويكون ذلك تحت مسئولية المدرسة، على أن يتم إرسال هذه البيانات من خلال البريد الرسمي لإدارة خدمات الطلاب، وذلك فى موعد غايته يوم الخميس الموافق 9-2-1443 هجرية.

وقد طالبت وزارة التعليم السعودية بضرورة التأكد من الحساب البنكي الخاص بالطالب أو الطالبة الذى يستحق المكافأة أو الإعانة بأى من البنوك والمصارف المتواجدة داخل المملكة، وشددت الوزارة على ضرورة قيام إدارة الخدمات برفع نماذج حسم الأيام بدون عذر وذلك لتنفيذ قرار الحسم بنظام التطبيقات.

كما وجهت وزارة التعليم باستبعاد طلبة وطالبات الدمج الكلى بالتربية الخاصة بالمدارس الأهلية، ووجهت أيضاً بالالتزام بتحديث المكافآت والإعانات للعام الدراسي 1443 هجرية وذلك من خلال نظام نور، على أن تكون هذه التحديثات مطابقة لسجلات القيد بناء على التعليمات والإرشادات المتبعة فى ذلك.

وقد طالبت الوزارة بضرورة عرض طلاب الإعاقة الجسمية والصحية على اللجنة الطبية بإدارة التربية الخاصة وذلك بالنسبة لحالات الجديد التى لم يسبق لها إستلام أية مكافآت أو غعانات، كما وجهت الوزارة بضرورة حصر طلاب الصف الأول الابتدائي ضمن النماذج المرفقة وتغذية النماذج بالحسابات البنكية للطلاب والطالبات.