الاستعلام عن منحة مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية ورابط تسجيل مستفيد جديد

مقطوعة الضمان الاجتماعي من أهم المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية, حيث يبحث الكثير من المواطنين علي كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وكيفية التسجيل والحصول عليها, حيث يتم تقديم هذه المساعدة المالية من مؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل تحسين مستوي المعيشة الخاص بهم، وذلك في ظل عد استقرار أسعار كافة المشتريات الشخصية, وعبر موقعنا سوف نبين لكم شروط التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة، كما سنوضح لكم الرابط الرسمي للتقديم علي المساعدة المقطوعة، وكيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط التقديم للحصول على منحة المساعدة المقطوعة

لابد من توافر مجموعة من الشروط في الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومن هذه الشروط:

لا يستطيع الشخص المتقدم للحصول على المقطوعة، أن يحصل عليها إذا كان قد حصل عليها من قبل خلال السنه الحالية.

لا يُسمح من هم أقل من 35 عاماً أن يحصلون علي المقطوعة.

حددت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن أقصي دخل للأسرة أو الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة هو ثلاث الآف ريال.

حددت مؤسسة الضمان الاجتماعي مجموعة من الفئات التي تستحق الحصول على المساعدة المقطوعة وهم (الأسر ذات الدخل المحدود- الذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي- الأسر ذات الدخل المنعدم).

تحديد المبلغ الذي تحصل عليه الأسرة من مؤسسة الضمان الاجتماعي بناءً على عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري.

الأوراق المطلوبة للحصول علي المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الأوراق والمستندات التي يجب أن يقوم بتوفيرها الشخص المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة والمقدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي للأسر الأكثر فقرا واحتياجاً.

يجب أن تقوم بإحضار ما يثبت محل الإقامة الذي تسكن به سواء كان عقد تمليك منزل أو عقد إيجار أو إيصال كهرباء.

إحضار صورة من الهوية الوطنية للشخص الذي يرغب في الحصول علي الدعم المالي للمساعدة المقطوعة.

وثيقة تثبت الدخل الشهري الذي تحصل عليه.

إذا وجد سجل للأسرة يجب إحضار معك.

الاستعلام عن مبلغ منحة المساعدة المقطوعة أو تسجيل مستفيد جديد

حيث يمكن للمواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بالاستعلام علي المساعدة المقطوعة التي قام بالتقدم عليها, وقامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالموافقة عليها, وتم إنزال اسمه في سجل المستفيدين من المساعدة المقطوعة أن يستعلم من خلال خطوات متتالية:

يتم تسجيل مستفيدي جديد أو الاستعلام عن منحة مقطوعة الضمان من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم تقوم بالضغط على منحة مقطوعة الضمان.

اضغط علي كلمة تسجيل.

ملئ كافة البيانات المطلوبة والخاصة بك والظاهرة أمامك في استمارة التقديم.

ثم بعد ذلك بإرفاق الأوراق والمستندات الخاصة بك علي الموقع.

ثم بعد الانتهاء مما سبق والتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي قمت بإدخالها قم بالضغط على كلمة تسجيل.

الاستعلام برقم الطلب

إذا أردت أن تقوم بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب قم باتباع الخطوات التالية.

يتم الولوج إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط علي الخدمات الالكترونية. الضغط بعدها علي الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب. الضغط علي كلمة استعلام ليعرض لك الموقع جميع البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة التابعة لك.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن طريق السجل المدني

يمنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن طريق السجل المدني ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية.

الدخول علي الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد البشرية.

يتم الضغط واختيار الخدمات الالكترونية.

ومن ثم اختيار وكالة الضمان.

ثم كتابة رقم السجل المدني والرمز المرئي ثم الضغط علي عرض.

وسائل التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تستطيع التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أي وقت من اجل تقديم شكاوى أو القيام باستفسارات خاص بك وبالمساعدة المقطوعة, حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه الوسائل للتواصل معها.

الاتصال المباشر علي الرقم الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي رقم 19911.

تستطيع أن تقوم بالتواصل مع وزارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية من خلال صندوق البريد الخاص بالوزارة وذلك المراسلة علي الرقم 12484.

كما وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة المراسلة علي الرمز البريدي وذلك علي الرقم 11157.

يمكنك أن تقوم بالتواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي البريد الإلكتروني التابع لهم [email protected]

موعد إيداع دفعة المساعدة المقطوعة

يتساءل الكثير ممن يستفيدون من المساعدة المقطوعة والمقدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي للأسر الأكثر فقراً واحتياجاً عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة, ونجيب نحن عبر موقعنا ثفني علي هذا السؤال, حيث لم تعلن مؤسسة الضمان الاجتماعي حتي الآن علي الموعد النهائي لإيداع الدفعة, ويمكنك الاتصال علي 19911 للاستعلام عن موعد نزولها.