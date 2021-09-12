شروط وكيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد أو متبرع

لا يخفي علي أحد فضل وأهمية الأعمال الخيرية في الدنيا والأخرة فمن فرج علي مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن منطلق هذا سوف نتكلم هنا عن منصة إحسان وهي واحدة من العديد من المنصات الموجودة داخل المملكة العربية وهي منصة خيرية تم إطلاقها تحت إشراف رعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تقوم بتقديم التبرعات لكل من يستحق في العديد من المجالات داخل المملكة العربية السعودية مثل الصحة والتعليم وكذلك سداد الديون عن المتعسرين والغير قادرين أو المسجونين وغير ذلك الكثير ويكون التبرع علي المنصة بالريال السعودي فقط وقد أطلقت المنصة رابط إلكتروني لها يمكن للمستفيد أو المتبرع الدخول من خلال هذا الرابط الرسمي وإنشاء حساب جديد . طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد من رابط منصة إحسان الخيرية قم بالضغط علي تسجيل .

تظهر لك نافذة جديدة منها قم بالضغط علي إنشاء حساب .

قم بعدها بإدخال كل من الاسم والبريد الإلكتروني .

وبعدها قم بإدخال رقم الجوال ورمز التحقق في المكان المخصص الواضح أمامك علي الشاشة .

وبعدها اضغط إنشاء حساب جديد .

هنا يكون قد تم التسجيل علي المنصة بنجاح .

بعد مراجعة البيانات من قبل المختصين سوف يتم إرسال رسالة لك بالقبول أو الرفض . شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية لابد أن يكون المستفيد سعودي ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.

في حالة كونك سعودي الجنسية ولكن غير مقيم يمكنك التسجيل كمستفيد ولكن بشرط امتلاك رقم هاتف سعودي .

لابد من التواصل بشكل فعال وإيجابي علي منصة إحسان .

البريد الإلكتروني الخاص بك الذي تم تسجيله علي المنصة لابد أن يكون حقيقي وليس بريدا وهميا ولابد أن يكون نشط وفعال . طريقة التبرع علي موقع منصة إحسان الخيرية قم بالتسجيل علي منصة إحسان .

بعدها اضغط علي متبرع .

تظهر لك العديد من الحالات التي يمكنك التبرع لها قم بتحديد الحالة التي ترغب في التبرع لها .

اضغط علي الحالة تظهر لك كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالحالة التي قمت باختيارها .

قم بعدها بتسجيل كافة البيانات الخاصة بك كمتبرع . طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيدشروط التسجيل في منصة إحسان الخيريةطريقة التبرع علي موقع منصة إحسان الخيرية الوسوم

لا يخفي علي أحد فضل وأهمية الأعمال الخيرية في الدنيا والأخرة فمن فرج علي مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن منطلق هذا سوف نتكلم هنا عن منصة إحسان وهي واحدة من العديد من المنصات الموجودة داخل المملكة العربية وهي منصة خيرية تم إطلاقها تحت إشراف رعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تقوم بتقديم التبرعات لكل من يستحق في العديد من المجالات داخل المملكة العربية السعودية مثل الصحة والتعليم وكذلك سداد الديون عن المتعسرين والغير قادرين أو المسجونين وغير ذلك الكثير ويكون التبرع علي المنصة بالريال السعودي فقط وقد أطلقت المنصة رابط إلكتروني لها يمكن للمستفيد أو المتبرع الدخول من خلال هذا الرابط الرسمي وإنشاء حساب جديد . طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد من رابط منصة إحسان الخيرية قم بالضغط علي تسجيل .

تظهر لك نافذة جديدة منها قم بالضغط علي إنشاء حساب .

قم بعدها بإدخال كل من الاسم والبريد الإلكتروني .

وبعدها قم بإدخال رقم الجوال ورمز التحقق في المكان المخصص الواضح أمامك علي الشاشة .

وبعدها اضغط إنشاء حساب جديد .

هنا يكون قد تم التسجيل علي المنصة بنجاح .

بعد مراجعة البيانات من قبل المختصين سوف يتم إرسال رسالة لك بالقبول أو الرفض . شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية لابد أن يكون المستفيد سعودي ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.

في حالة كونك سعودي الجنسية ولكن غير مقيم يمكنك التسجيل كمستفيد ولكن بشرط امتلاك رقم هاتف سعودي .

لابد من التواصل بشكل فعال وإيجابي علي منصة إحسان .

البريد الإلكتروني الخاص بك الذي تم تسجيله علي المنصة لابد أن يكون حقيقي وليس بريدا وهميا ولابد أن يكون نشط وفعال . طريقة التبرع علي موقع منصة إحسان الخيرية قم بالتسجيل علي منصة إحسان .

بعدها اضغط علي متبرع .

تظهر لك العديد من الحالات التي يمكنك التبرع لها قم بتحديد الحالة التي ترغب في التبرع لها .

اضغط علي الحالة تظهر لك كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالحالة التي قمت باختيارها .

قم بعدها بتسجيل كافة البيانات الخاصة بك كمتبرع . طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيدشروط التسجيل في منصة إحسان الخيريةطريقة التبرع علي موقع منصة إحسان الخيرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط وكيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد أو متبرع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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