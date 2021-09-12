طريقة التبرع في منصة إحسان بعد إنطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري 1443

طريقة التبرع في منصة إحسان الخيرية 1443، والتي تعد من من أبرز المنصات الإلكترونية التي تم انطلاقها بالتعاون من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مؤخراً، والتي تساهم في جمع التبرعات بأفضل الطرق الآمنة وسريعة، كما تتميز المنصة الإلكترونية بسهولة تبرع الراغبين من اي مكان سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، فيما تطبق منصة إحسان الخيرية أعلي معايير الشفافية في التعاملات الإدارية والمالية، كما تقدم المنصة تقرير مفصل عن قيمة التبرعات التي تمت.

يشرف على المنصة الإلكترونية إحسان الخدمية العديد من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية على رأسها وزارة المالية والصحة والداخلية والتعليم بالإضافة إلي البنك المركزي السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما يشرف أيضاً علي المنصة وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ورئاسة أمن الدولة.

بلغت تبرعات منصة إحسان ما يقارب من مليار ريال سعودي وذلك بعد تبرع ولي العهد السعودي منذ قليل بمبلغ تجاوز 10 مليون ريال للمرة الثانية خلال الفترة الماضية للمساهمة في تحقيق أهداف تلك المنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها في 13-8-1441 في تعزيز روح التعاون والمساندة بين أطراف الشعب الواحد خاصة في ظل الظروف الراهنة التي مرت بالبلاد جراء وجود فيروس كورونا.

يتمكن جميع المواطنين التسجيل في المنصة الإلكترونية من أجل تقديم التبرعات عن طريق إتباع بعد الخطوات البسيطة كالتالي:

الدخول علي منصة إحسان .

. تسجيل الإسم وكذلك البريد الإلكتروني.

إضافة رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

التحقق من الرمز المرئي.

الدخول علي إنشاء حساب.

استكمال انشاء حساب جديد في المنصة.

تفعيل الحساب عن طريق الرقم المرسل على جوالك.

يتمكن الشخص الراغب في عملية التبرع عبر منصة إحسان تقديم التبرعات بسهولة ويسر من خلال قيامه بعدة خطوات بسيطة يبدأ فيها بعد الإنتهاء من إنشاء الحساب، جاءت اهم الخطوات كالتالي:

الدخول علي المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان. تسجيل المبلغ الذي ترغب التبرع به. الضغط على كلمة”تبرع الآن”. تسجيل البيانات الخاصة بطرق الدفع مثل (الإسم، رقم الهوية، رمز CVV). الضغط على إتمام عملية التبرع.

حيث أن أبرز طرق الدفع المتاحة هي (ابل بي، بطاقات ماستر كارد، بطاقة مدي، بالإضافة إلي بطاقات ماستر كارد) حيث يمكنك استخدم الطريقة المناسبة لك في عملية التبرع.

تتميز منصة إحسان الخيرية بتوفير طريقة مبسطة تتمكن من خلالها حساب قيمة الذكاة ودفعها من خلال خطوات بسيطة جاءت كالتالي:



الدخول علي رابط حساب الذكاة في منصة إحسان الخيرية .

تحديد نوع الذكاة الذي تريد حساب قيمة.

تسجيل قيمة الشي المراد معرفة مبلغ ذكاته مثل الذهب أو الفضة أو مبالغ مالية أو ما شابه ذلك.

الضغط على “حساب الذكاة”.

ستظهر أمامك قيمة الذكاة الواجب عليك سداده.

الضغط على المتابعة لتسديد قيمة الذكاة عبر المنصة.

تهدف المنصة الوطنية للعمل الخيري إلي تقدم الدعم المالي والسكني وعلاج المصابين بالأمراض والإفراج عن السجناء طبقا لعدة ضوابط يجب توافرها في المتقدمين في المنصة الإلكترونية التي بدأت في تجميع التبرعات منذ أول أمس وكان أول المتبرعين خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي والذي تجاوز نسبة تبرعاتهم 30 مليون ريال سعودي.

تعمل هذه المنصة الإلكترونية للعمل الخيري على تسليم التبرعات من المتقدمين وتوزيعها على المحتاجين بطريقة أمنه ومضمونة، لذا إذا كنت من هؤلاء المحتاجين أو الذين يمرون بظروف صعبة وترغب في الحصول على مساعدات مالية عليك الدخول على التقديم على منصة إحسان للمساعدات والذي من خلاله تتمكن من تسجيل المعلومات الشخصية الخاصة بك تمهيدا لرفعها على المنصة، أما إذا كانت حالتك مستعجلة فمن الممكن التقديم ايضا في الجمعيات الخيرية التي بالقرب منك وهي بدورها ستساعدك في تسريع تسجيل حالتك على موقع إحسان الخيرية.

إلي هنا وصلنا إلي الختام ضع سؤالك في صندوق التعليقات تيفال مقالنا هذا طريقة التبرع في منصة إحسان بعد إنطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري.