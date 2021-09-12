تردد سحرى واحد لتنزيل 1200 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة والقديمة 2021، مع التغيرات الكثيرة التي حدثت مؤخراً في القمر الصناعي النايل سات، وظهور الكثير من القنوات الجديدة وتغيير ترددات الكثير من القنوات القديمة، أصبح ترددات هذه القنوات مطلب مهم لكل متابعي التلفاز ومشاهدة القنوات بصفة مستمرة، لذا نقدم لكم اليوم تردد شبكي واحد لتنزيل جميع القنوات، تردد سحرى واحد لتنزيل 1200 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة والقديمة 2021.

تردد سحرى واحد لتنزيل 1200 قناة

هناك عدة طرق لتنزيل قنوات النايل سات، اليوم نقدم لكم أسهل طريقة لتنزيل أكثر من 1200 قناة جديدة وقديمة على القمر الصناعي نايل سات، مع مراعاة إتباع الخطوات بإنتظام لتنزيل جميع القنوات الجديدة والقديمة، عليك أولاً إستخدام جهاز الإستقبال والريموت كنترول مع الإطلاع على قائمة جهاز الإستقبال، حيث نجد عدة خيارات منها الاتصال الهوائي، قائمة الأقمار الصناعية، تركيب الهوائي، البحث بالقمر الصناعي الموحد و البحث بالأقمار الصناعية و قائمة TP.

تردد شبكي لتنزيل جميع القنوات

تختلف طرق تنزيل القنوات سواء الجديدة أو تحديث القديمة، ولكن هناك طريقة سحرية مضمونة لتنزيل مئات القنوات خلال دقائق معدودة، وذلك من القائمة الرئيسية يتم إختيار التركيب ثم النقر على قائمة الترددات، ثم يتم إختيار قائمة TP ومن خلال الريموت كنترول يتم النقر على الزر الخاص بالإضافة، وذلك لإضافة التردد الشبكي السحري على جهاز الإستقبال، وقد يكون هذا الزر باللون الأخضر، الأحمر، الأزرق أو الأصفر، تظهر شاشة إضافة التردد يتم إضافة التردد وهو 12604 ، على أن يكون معدل الترميز 27500 و الإستقطاب أفقي H.

تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021

بعد إدخال كافة بيانات التردد بالإضافة إلى معدل الترميز و الإستقطاب، يتم النقر على كلمة بحث لتظهر شاشة البحث، مع التركيز على عدة إعدادات وأهمها أن يتم تفعيل البحث الشبكي أو البحث عن الشبكة، أو فتح إمكانية البحث عن الشبكة أو تحويلها من لا إلى نعم يتوقف ذلك على نوع جهاز الإستقبال، ثم يتم النقر على OK ليبدأ في البحث عن القنوات وتنزيلها على الفور، حيث نجد أن عدد القنوات الجديدة والقديمة التي يتم تنزيلها تتجاوز 1200 قناة، تردد سحرى واحد لتنزيل 1200 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة والقديمة 2021.