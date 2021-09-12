اعتقال طالب لجوء بعد طعن خمسة أشخاص فى منتجع إيطالى

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الأحد بأن المحققين يستبعدون حاليا أن يكون الإرهاب هو الدافع وراء هذه الجريمة.

ووصفت وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس الحادث بأنه "خطير للغاية" وقالت فى بيان إنها ستكون فى ريمينى يوم الاثنين لحضور اجتماع أمنى.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الرجل أصاب امرأتين مراقبتين للتذاكر فى حافلة بسكين ثم لاذ بالفرار ليطعن بعد ذلك ثلاثة أشخاص آخرين بينهم الطفل.

وقالت الوكالة إن الرجل الصومالى البالغ من العمر 26 عاما موجود فى إيطاليا منذ بضعة أشهر وتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ.

وأضافت أنه كان فى أوروبا منذ عام 2015 وتقدم بالفعل بطلب للحصول على صفة لاجئ فى الدنمارك والسويد وألمانيا وهولندا.