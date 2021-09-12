وكالة الطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يمنح وقتا للدبلوماسية

اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أن التسوية التي تم التوصل إليها، الأحد، بين إيران والوكالة بشأن مراقبة البرنامج النووي "تمنح وقتا للدبلوماسية"، في إشارة إلى مفاوضات فيينا.

وقال رافاييل غروسي العائد من زيارة سريعة إلى طهران، إن مفتشي الوكالة سيتمكنون "خلال بضعة أيام" من الوصول إلى معدات المراقبة في مختلف المواقع الإيرانية، والتأكد من عملها بشكل سليم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفيما يتعلق بالمحادثات بشأن اليورانيوم المخصب، قال المسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها "قد تحتاج إلى وقت أطول".

وتابع: "نعتقد أن العمل الدبلوماسي ضروري لإعادة إحياء المحادثات النووية مع إيران"، مضيفا: " ستعقد اجتماعات في فيينا في المرحلة المقبلة، قبل أن أعود لاستئناف المحادثات في طهران".