عاجل.. 3 ضحايا بحادث هبوط اضطرارى لطائرة جنوبى روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما صرحت وزارة الطوارئ الروسية، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، بلغ عدد الضحايا 3 أشخاص، فيما تعرض 13 آخرون لإصابات، خلال عملية هبوط اضرارية ناجمة عن اشتعال النيران فى الطائرة.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت اليوم الأحد، عن اشتعال نيران فى طائرة ركاب على متنها 16 شخصا أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا فى منطقة إيركوتسك جنوبى البلاد.

وجاء فى بيان الوزارة: "فى الساعة 18.15 (بتوقيت موسكو) يوم 12 سبتمبر، تم تلقى رسالة عن هبوط صعب لطائرة ذات محركين من طراز "L-410" فى منطقة إيركوتسك، مقاطعة كازاتشينسكو-لنسكى، على بعد 4 كيلومترات من قرية كازاتشينسكى".

وفقًا للبيانات الأولية، كان هناك 14 شخصًا واثنين من أفراد الطاقم على متن الطائرة، وتحركت قوات وزارة الطوارئ إلى مكان الحادث فورا.