مستوطن يدهس شابا فلسطينيا فى القدس

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن الشاب ويدعى وليد سمير أبو الهوى (25 عاما) دهسه المستوطن وسط بلدة الطور، وسط حالة من التوتر والمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التى انتشرت فى المنطقة عقب إصابة الشاب، واستجوبت المتواجدين.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية - فى بيان أصدرته فى وقت سابق اليوم - إلى تنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى.

وذكرت الوزارة أن المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى، يتعرضان لأبشع عملية أسرلة وتهويد وتغيير معالمهما وواقعهما التاريخى والقانونى القائمين وطمس هويتهما الحضارية الإسلامية والعربية الفلسطينية، ويتم استبدالها بمعالم وتغييرات تخدم مصالح إسرائيل الاستعمارية بغطاء وتوظيف فج للروايات التلمودية.