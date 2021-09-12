عاجل.. ثلاثة أوامر ملكية جديدة للعاهل السعودى

جدة - نرمين السيد - أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، ثلاثة أوامر ملكية جديدة، حيث أعفى المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسى رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر أمر ملكى بتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. كما صدر الأمر الملكى، بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد، محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبرانى بمرتبة وزير. كما صدر أمر ملكى آخر، بتعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضى، نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

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