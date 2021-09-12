admhec.gov.jo رابط تقديم طلبات القبول الموحد مرحلة التجسير 2022 | وحدة تنسيق القبول الموحد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، عن تفعيل رابط تقديم طلبات القبول الموحد مرحلة التجسير 2022/2021، يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري، وجاء ذالك الإعلان من خلال الحساب الرسمي للوزارة على موقع تويتر منذ قليل، وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون مقتصر على التقديم الإلكتروني فقط، من خلال رابط وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة للوزارة، وطلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الطلاب ضرورة الدخول على موقع وحدة تنسيق القبول، والإطلاع على التخصصات المتاحة وشروط الالتحاق به،ا كما جاء في الإعلان تحديد توقيت معين للتقديم لمرحلة التجسير، وفيما يلي ألية التسجيل والموعد المخصص للتسجيل.

الدخول على المنصة الإلكترونية لموقع وحدة تنسيق القبول الموحد.

الدخول على قسم طلب الالتحاق بمرحلة التجسير.

تسجيل البيانات المطلوبة في أستمارة التسجيل الإلكترونية بدقة وبصورة سليمة.

ثم قم بتخزين البيانات التي تم تسجيلها وتأكد من أتمام عملية التسجيل بنجاح.

رابط تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير 2022وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية

في ظل بحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية إلي التحول الرقمي، وتقديم كافة خدماتها إلكترونياً أنشأة الوزارة وحدة تنسيق القبول الموحد لكي يقوم الطلاب بالدخول عليها، وتسجيل رغباتهم لمرحلة التجسير بالإضافة أنه يتم إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية من خلالها، لتجنب الذهاب إلي المقار التعليمية والتزاحم الذي كان يحدث في السابق خاصة في ظل تفشي وباء كوفيد 19، الذي ما يزال يضرب بقوة العديد من دول العالم، مما جعل التسجيل الإلكتروني حل سحري لعدم توقف العملية التعليمية.

الطلبة الأوائل الناجحين في أمتحان الشامل للعام الدراسي الماضي 2021/2020 والمقدر نسبتهم 5% والذي حددتهم جامعة البلقاء. الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي في تخصص الصيدلة. الطلبة الحاصلين على دبلوم كليات المجتمع في الأعوام السابقة بشرط أن يكون الطالب حاصل على نسبة 68% في أمتحان الشامل بحد أدنى. الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلي تخصصات الطب البيطري والصيدلة والهندسة يكون مجموعهم لا يقل عن 701% على الأقل.

الفئات المسموح لها التقديم بطلبات الالتحاق لمرحلة التجسيررابط تقديم طلبات القبول الموحد مرحلة التجسير

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفترة الزمنية التي سيكون رابط التسجيل متاح فيها، ونبهت على الطلاب بضرورة الالتزام بها وهي التي تبدأ من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/09/13، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 2021/09/18 للساعة الثانية عشر مساءً، وبعدها سوف يتم غلق الموقع ولن تمدد فترة التقديم بعد هذا الموعد.

عن طريق خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي.

جميع أفرع مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

فروع البنوك الأردنية الرسمية وكذالك أجهزة الصراف الألي التابعة للبنوك الرسمية.

وسائل الدفع الإلكتروني لرسوم تقديم طلب الالتحاق لمرحلة التجسير