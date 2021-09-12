"شانغ شي وأسطورة الخواتم العشرة" يتصدر السينما الأميركية

تصدر فيلم المغامرات والحركة (شانغ شي آند ذا ليجيند أوف ذا 10 رينغز) "شانغ- شي وأسطورة الخواتم العشرة" إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 35.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة سيمو ليو وأوكوافينا وفالا تشين وتوني لونغ ومن إخراج ديستين كريتون. وجاء فيلم الإثارة الكوميدي (فري غاي) "شاب حر" في المركز الثاني بإيرادات بلغت 5.8 مليون دولار. والفيلم بطولة ريان رينولدز وجودي كومر وجو كيري وتايكا وايتيتي وإخراج شون ليفي. وجاء فيلم الرعب الجديد (مليغننت)"خبيث" في المركز الثالث مسجلا 5.6 مليون دولار. والفيلم بطولة أنابيل واليس ومادلين هاسسون وجورج يونغ ومن إخراج جيمس وان. واحتل فيلم الرعب (كاندي مان)"رجل الحلوى" المركز الرابع مسجلا 4.8 مليون دولار. والفيلم بطولة يحيى عبد المتين وتيونا باريس وناثان ستيورات غاريت وفانيسا وليامز ومن إخراج نيا داكوستا. واحتل فيلم المغامرات (جانغل كروز) "رحلة الغابة" المركز الخامس مسجلا 2.4 مليون دولار. والفيلم بطولة دوين جونسون وإدغار راميرز وجيسي بليمنز وجاك وايتهول ومن إخراج غومي كوليت سيرا.

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