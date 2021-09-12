صاروخ من قطاع غزة يصيب 4 أشخاص فى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن شخصين أصيبا خلال هروبهما نحو الغرف المحصنة، فيما أصيب اثنان آخران بنوبات هلع. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صفارات الإنذار دوت فى المدينة، فيما أشارت القناة "12" العبرية إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا واحدا أطلق من غزة نحو سديروت.

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