مقتل 3 جنود بهجوم مسلح فى محافظة ديالى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قال المصدر إن التنظيم الإرهابى هاجم نقطة تفتيش بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة فى العظيم أسفر عن اصابة جندى بجروح، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. كما أضاف أنه فى قرية الطالعة أيضا وقع هجوم على نقطة تفتيش أسفر عن مقتل ثلاثة جنود. جاء ذلك، بعد يوم من مقتل ثلاثة عسكريين عراقيين وأصيب آخرون، فى هجوم بعبوة ناسفة شنته عناصر من تنظيم "داعش"، بمحافظة نينوى (جنوب شرق).

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