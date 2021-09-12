صور وفيديو.. محمد بن راشد يتجول بالدراجة فى موقع إكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - وتفقد الشيخ محمد بن راشد عددا من الأجنحة المشاركة فى "إكسبو 2020"، المقرر انطلاقه فى الأول من أكتوبر المقبل.

وكان إطلاق إكسبو دبى قد تأجل من عام 2020 إلى عام 2021 بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

ونشر المكتب الإعلامى لحكومة دبى، مقطع فيديو لجولة الشيخ محمد بن راشد بموقع إكسبو دبى2020.