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جدة - نرمين السيد - وتفقد الشيخ محمد بن راشد عددا من الأجنحة المشاركة فى "إكسبو 2020"، المقرر انطلاقه فى الأول من أكتوبر المقبل.
وكان إطلاق إكسبو دبى قد تأجل من عام 2020 إلى عام 2021 بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.
ونشر المكتب الإعلامى لحكومة دبى، مقطع فيديو لجولة الشيخ محمد بن راشد بموقع إكسبو دبى2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور وفيديو.. محمد بن راشد يتجول بالدراجة فى موقع إكسبو دبى 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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