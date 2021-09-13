دفع المخالفات المرورية بالكويت إلكترونيا بالرقم المدني او رقم المخالفة، يبحث الكثير من المواطنين الكويتيين والمقيمين بالكويت عن أفضل وأسهل الطرق لدفع المخالفات من المنزل، مما دفع ادارة المرور على إتاحة خدمه دفع المخالفات المرورية بالكويت إلكترونيا بالرقم المدني او رقم المخالفة إذا كان معروف، وتلك الخدمة متاحة للأفراد والشركات على حد سواء، إما عن طريق موقع وزارة الداخلية الكويتية او عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بدولة الكويت.

دفع المخالفات المرورية بالكويت إلكترونيا بالرقم المدني او رقم المخالفة

طريقة دفع المخالفات المرورية في الكويت من موقع وزارة الداخلية للأفراد

يمكن سداد المخالفات المرورية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية في الكويت عن طريق الرابط التالي: www.moi.gov

من خلال الادارة العامة للمرور تظهر لك قائمة الخدمات المرورية الإلكترونية، أختر منها دفع المخالفات.

قم بكتابة الرقم المدني بشكل صحيح في الخانة المخصصة، ثم ظلل الخانة المكتوب بها الأفراد بالأسفل.

ثم بالنقر على استعلم وانتظر قليلا.

سيتم عرض جميع المخالفات المرورية المسجلة، ثم تظهر لك العديد من خيارات الدفع.

قم باختيار الوسيلة المناسبة لك ثم انقر على زر سداد.

انتظر بضع ثوان حتى يظهر لك ايصال تأكيد السداد، ومن الضروري أن تقوم بطباعة هذا الايصال.

يجب الانتباه إلى أن تحديث البيانات يتم بشكل تلقائي في غضون ١٥ دقيقة، لذا بعد الدفع يجب ان تنتظر هذه المدة حتى تستطيع القيام بعملية دفع أخرى.

طريقة دفع المخالفات من موقع وزارة الداخلية للشركات

في حالة الرغبة في سداد المخالفات المرورية للشركات إلكترونيا، يمكنك إتباع نفس الخطوات السابقة بتغيير بسيط:

بعد الدخول الى موقع وزارة الداخلية واختيار دفع المخالفات، قم بتظليل خانة الشركات لتظهر لك خاصة لكتابة الرقم الموحد للشركة.

بعد التأكد من كتابته بشكل صحيح اضغط على خانة استعلم.

سوف تظهر لك جميع المخالفات المسجلة برقم اللوحة، قم باختيار المخالفة التي ترغب في سدادها عن طريق وضع علامة صح امامها.

قم بكتابة رقم البطاقة الائتمانية او رقم الحساب البنكي الخاص بك في الخانة المخصصة، ثم اضغط على دفع وانتظر رسالة تأكيد خصم المبلغ من الحساب.

طريقة دفع المخالفات من البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت