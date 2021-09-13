admhec.gov.jo رابط القبول الموحد مرحلة التجسير 2021 الأردن وحدة تنسيق القبول الموحد

رابط القبول الموحد مرحلة التجسير2021، من أهم الروابط بحثاً عبر محركات البحث المختلفة، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي الأردنية عن بدء تقديم طلبات القبول الموحد مرحلة التجسير للعام الجامعي 2021\2022، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي على تويتر، بدء تلقي طلبات القبول الموحد مرحلة التجسير، يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 من شهر سبتمبر الحالي، ويتم التقديم بشكل إلكتروني تام، منعاً للتكدس والازدحام وخطر الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تفعيل رابط وحدة تنسيق القبول الموحد لاستقبال الطلبات بدايةً من يوم الثلاثاء، كما يجب على من يرغب في التسجيل دفع 15 دينار أردني، ويتم الدفع إلكترونياً من خلال خدمة دفع فواتيركم، وهذه الخدمة تتوفر في مكاتب البريد وجميع البنوك في الأردن ومن خلال ماكينات الصراف الآلي، وفيما يلي نستعرض معكم رابط وخطوات التسجيل بالتفصيل، وذلك من خلال المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.

رابط القبول الموحد مرحلة التجسير

أعلنت وزارة البحث العلمي الأردنية عبر موقعها الرسمي على تويتر، موعد بدء تلقي طلبات الراغبين من الطلاب في مرحلة التجسير 2021\2022، وذلك من خلال الرابط الخاص بذلك، كما شددت على الطلاب والطالبات ضرورة قراءة الشروط والضوابط بعناية شديدة، ومعرفة التخصصات المطلوبة حتى يتم قبول الطلب، وسوف يتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط والضوابط.

آلية تقديم الطلبات عبر وحدة التنسيق الموحد

كما ذكرنا سابقاً يتم التقديم لمرحلة التجسير إلكترونياً، وذلك من خلال الرابط المخصص لذلك ويتم ذلك بعدة خطوات بسيطة نذكرها فيما يلي:

الدخول على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني.

الضغط على أيقونة “طلب الالتحاق مرحلة التجسير”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على “إرسال” ثم طباعة طلب الالتحاق والاحتفاظ به.

أوائل الناجحين في امتحان الشامل من طلبة ال5% مع اشتراط أن يكون لتخصصاتهم نظير في الجامعات الأردنية.

الحاصلين على دبلوم كليات المجتمع في الأعوام السابقة. على ألا يقل معدل الطالب في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 68% على الأقل.

لا يقل المعدل عن 70% للطلاب الراغبين في التجسير في تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري.

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي تخصص صيدلة فقط.

شروط التقديم لمرحلة التجسير