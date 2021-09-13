عمدة باريس تعلن ترشحها للإنتخابات الرئاسية
أعلنت رئيسة بلدية باريس "الاشتراكية" آن إيدالجو، ترشحها رسميا للإنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة فى ابريل 2022.
وبددت إيدالجو التكهنات معلنة أنها "مرشحة لتوفير مستقبل لأطفالنا، كل أطفالنا"، مشددة على "خبرتها" كرئيسة بلدية العاصمة باريس وعلى سياستها في مكافحة التلوث الناتج من السيارات، مسلطة الضوء على البعد البيئي لحملتها.
وأعلنت أنه "علينا أن ننجز التحول البيئي"، واعدة بـ"خطة لـ5 سنوات لإزالة الكربون من اقتصادنا"، وببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتوسيع اللامركزية ومواضيع أخرى مثل الحق في الموت بكرامة.
ولم تكشف إيدالجو تفاصيل برنامجها الدولي، مكتفية بالقول إنها تريد "فرنسا أقوى، فرنسا أكثر ثقة بإمكانها إيصال صوتها الفريد مجدداً في أوروبا والعالم".
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