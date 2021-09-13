الجزائر.. حبس صحافي احتياطيا لاتهامه بـ"تمجيد الإرهاب"

وُضع الصحافي الجزائري حسن بوراس رهن الحبس الاحتياطي الأحد لاتهامه خصوصا بـ"تمجيد الإرهاب"، حسبما قال أحد محاميه.

وأوضح عبد الغني بادي لوكالة فرانس برس أن بوراس اتهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم". والصحافي الذي أودع الحبس بعدما استمع إليه قاضي تحقيق في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يُحاكم أيضا بتهمة "استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة"، حسب المحامي. كانت السلطات اعتقلت بوراس في 6 سبتمبر وفتشت منزله في منطقة البيّض (شمال غرب). وكان حكم أيضا على بوراس في 2016 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم "المشاركة في إهانة قاض والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية".

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