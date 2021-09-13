وكالة الطاقة: المحادثات بشأن تخصيب اليورانيوم مع إيران تحتاج وقتا أطول

وقال رافاييل جروسى العائد من زيارة سريعة إلى طهران، إن مفتشى الوكالة سيتمكنون "خلال بضعة أيام" من الوصول إلى معدات المراقبة فى مختلف المواقع الإيرانية، والتأكد من عملها بشكل سليم،.
وفيما يتعلق بالمحادثات بشأن اليورانيوم المخصب، قال المسؤول فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها "قد تحتاج إلى وقت أطول".
وتابع: "نعتقد أن العمل الدبلوماسى ضرورى لإعادة إحياء المحادثات النووية مع إيران"، مضيفا: " ستعقد اجتماعات فى فيينا فى المرحلة المقبلة، قبل أن أعود لاستئناف المحادثات فى طهران".
وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنتا، فى وقت سابق الأحد، التوصل إلى اتفاق بشأن معدات مراقبة موضوعة فى منشآت نووية إيرانية كانت طهران قد فرضت قيّدت عمليات التفتيش فيها قبل أشهر.
وأورد غروسى أن الصورة ستتّضح "عندما يتم التوصل إلى اتفاق على مستوى محادثات إحياء الاتفاق الدولى حول برنامج طهران النووى".
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