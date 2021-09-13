نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقف الأردن استقبال الترانزيت إلى السعودية ابتداء من اليوم 13 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة وقف الأردن استقبال الترانزيت. فبعد غلق المملكة العربية السعودية خطوط الطيران المتجهة إليها من بعض الدول التي اعتبرتها المملكة دول موبوءة. واشترطت على المسافرين القادمين من تلك الدول وراغبين في دخول المملكة الإقامة مدة أسبوعين متتاليين في بعض المدن الأخرى. المصرح لها بالدخول إلى المملكة السعودية حتى يتمكن بعدها المسافر من التوجه إلى الملكة العربية بعد أداء تحليل PCR لزيادة الاطمئنان. وكانت من تلك الدول التي يتخذها المسافر كدولة ترانزيت هي الأردن والتي أعلنت مؤخرا عن توقفها عن استقبال ركاب الترانويت. تعرف علي عروض اليوم الوطني السعودي.

اليوم قرار وقف الأردن استقبال ركاب الترانزيت

أعلنت دولة الأردن أنه ابتداء من اليوم الموافق 13 سبتمبر 2021 توقفها عن استقبال ركاب الترانزيت العابرين تجاه السعودية. بمعني وقف سياحة العبور لمدة 14 يوما. يهدف التوقف إلى تقييم الإجراءات وتحديد من دخل الأردن وأيضا إثبات خروجه. تنظيم عمل المكاتب ودورها في البرنامج. يسمح للقادمين اليوم 13/9/2021 الدخول بشرط وجود إقامة عمل وإثبات إقامة داخل المملكة. ويرجع ذلك القرار لعدة أسباب ومنها:

تضخم الأعداد التي تستقبله الأردن يوميا من المسافرين.

عدم وجود أماكن شاغرة بالفنادق وكذلك عدم جاهزية الميناء.

وسوف يستمر هذا القرار لمدة أسبوعين حتى يتم ترتيب الأوضاع. مع ملاحظة أنه بعد مرور الأسبوعين لم يتم السماح بدخول التأشيرات الجديدة وسيسنح فقط لمن يحمل إقامة أو خروج أو عودة.

قرار وزارة السياحة الأردنية حول توقف دخول الركاب

بعد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 12/9/2021. في مركز وزارة السياحة والآثار الأردني برئاسة أمين عام وزارة السياحة الدكتور عماد حجازين. وكذلك حضور عدد من الجهات المعنية لمناقشة كل ما يخص سياحة العبور واستعراض الأمور الجارية بكافة جوانبها والتي تمثلت فيما يلي: