إسرائيل تتهم إيران بتدريب فصائل على المسيرات قرب إصفهان

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إيران بتدريب فصائل أجنبية مسلحة على استخدام الطائرات المسيرة في قاعدة جوية قرب مدينة إصفهان.
وقال غانتس في تصريحات وصفها مكتبه بأنها كشف جديد إن إيران تستخدم قاعدة كاشان الجوية شمالي إصفهان لتدريب "عناصر إرهابية من اليمن والعراق وسوريا ولبنان على إطلاق طائرات مسيرة إيرانية الصنع".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي خلال مؤتمر في جامعة ريتشمان قرب تل أبيب إن إيران تحاول أيضا "نقل المعرفة التي من شأنها أن تسمح بتصنيع طائرات مسيرة في قطاع غزة" على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
وقدم مكتبه ما قال إنها صور بالأقمار الصناعية لطائرات مسيرة على مدارج قاعدة كاشان. ولم يصدر أي تعليق بعد من إيران.
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