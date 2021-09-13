مقتل شخص بإطلاق نار فى مدينة بيتسبرج الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لضباط إنفاذ القانون، فقد وقع الحادث بعد شجار بين مراهقين فى طابور لشراء التذاكر أمام أحد المتنزهات الترفيهية، حسمبا نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأدى إطلاق النار إلى إصابة شابين توفى أحدهما متأثرا بجروحه بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إنها تبحث حاليا عن الجانى.