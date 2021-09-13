محمود علاء: هذه أصعب لحظاتي مع الزمالك!

قبل أيام قليلة على انطلاق الموسم الجديد في مصر، تحدث محمود علاء المدافع التاريخي لنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" عن العديد من الأمور الهامة المتعلقة بمستقبله مع القلعة البيضاء ورسالته لجماهير "ميت عقبة".

محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تمكن من حفر اسمه بأحرف "من ذهب" بتاريخ القلعة الحمراء كونه المدافع الأكثر تسجيلا للأهداف مع الفارس الأبيض بـ50 هدفا أحرزه من إجمالي 294 مباراة خاضها مع "الملكي" بمختلف البطولات المحلية و القارية.

صاحب الفضل

يستهل محمود علاء حديثه الخاص لـ "دوت الخليج" بإبراز صاحب الفضل الأول في فوز الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري للموسم الماضي بالقول: "جماهير الزمالك هم البطل الحقيقي الذي يستحق التحية".

وعن الموسم الأخير يعلق مدافع الزمالك: "كان موسمًا كبيرًا وشاقًا، وبالنسبة لي أرى أنه كان موسمًا مميزًا انتهى بحصد لقب الدوري على الرغم من الصعوبات التي واجهتها طوال الموسم بداية من إصابتي بفيروس كورونا، وجلوسي لأكثر من شهر لاستعادة "الفورمة" ثم بعد ذلك بثلاثة أشهر تعرض للإصابة بقطع كبير بالعضلة الضامة، إلّا أنني راضٍ عن الموسم بكل ما فيه بعد الفوز بالبطولة".

لحظات صعبة

ويسترسل علاء حديثه عن دعم جماهير الزمالك له معلقًا: " جماهير الزمالك هم سندي وظهري، فمواقفي معهم لم ولن تنتهي، من أصعب لحظات حياتي عندما رأيتهم صامدون والملعب ممتلئ عن آخره في نهائي الكونفدرالية "2019" عندما تقدمت لركلة الجزاء التي أهدتنا البطولة وسمعت صياحهم وفرحتهم بعد إحراز الركلة، وغيرها من المواقف ولكل بطولة موقف".

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي

وعن مدى تأثره بمواقع التواصل الاجتماعي يعلق مدافع الزمالك: " مواقع التواصل الاجتماعي هي واقعا افتراضيا يعيش معنا وآفة من آفات المجتمع، ولكن لا أهتم بها أني لا أخذ إيجابيات منها ولا تؤثر سلبياتها عليً، المعادلة واحدة وأنا لا أغوص في بأعماق "السوشال ميديا" لأنها لا تدل على الحقيقة".

ويكمل علاء حديثه عن الانتقادات التي يتعرض لها "أحيانا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بالنسبة للانتقادات فالجماهير الكروية لها الحق في انتقاد اللاعب إذا لم يقدم المطلوب واللاعب أيضا له الحق في تقبل هذا النقد أو تجاهله".

أفضل المدربين وعروض الرحيل

ويردف مدافع الفارس الأبيض حديثه عن أفضل مدربي القلعة البيضاء ممن تعامل معهم بنادي الزمالك معلقًا: "جروس وكارتيرون أفضل مدربين تعاملت معهم بنادي الزمالك، كان لهما دورا أساسيا في تطور مستواي الفني".

وعن تلقيه عروضًا للرحيل عن الزمالك يكمل علاء: " نعم لدي عروض كثيرة فأنا بكل بساطة "محمود علاء" دون غرور ولكن أنا لا أنوي إطلاقا الرحيل عن الزمالك، أشعر بالسعادة هنا ولدي بطولات لم أحققها بعد مع النادي وأسعى لحصدها".

حلم دوري الأبطال

ويتابع المدافع الهداف حديثه عن قدرة الزمالك على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد: " نادي الزمالك حينما يدخل في غمار أية بطولة يكون مؤهل لحصدها ونسعى “توفيق الله" لحصد كافة الألقاب الموسم المقبل لأن جمهور الزمالك يستحق".

استبعاد دولي

قائمة منتخب مصر الأخيرة شهدت غياب "غير معتاد" لمحمود علاء مدافع الزمالك حيث استبعده حسام البدري المدير الفني السابق للفراعنة من مباراتي أنغولا والجابون ضمن إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" والتي انتهت بفوز الفراعنة على الأول والتعادل مع الأخير ولكن حدثت مفاجأة إقالة البدري وتعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش خلفا له.

ويعلق مدافع الزمالك على استبعاده الأخير من قائمة منتخب مصر الأول لمواجهتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم قطر "2022" بالقول:" أنا لاعب منتخب مصر وعدم تواجدي بالقائمة مسألة وقت، وأتمنى للجهاز الفني واللاعبين التوفيق، ولدي إيمان ويقين بعودتي للمنتخب في الفترة المقبلة".

أدوار مؤثرة

ويكشف محمود علاء عن دور عائلته في حياته مع كرة القدم موضحًا: " عائلتي هي "حياتي" هم مصدر قوتي ومصدر سعادتي وكل أوقاتي خارج النادي تكون معهم، ولدي طفلين مليكة ومالك وزوجتي".

أما عن مثله الأعلى من المدافعين المحليين والعالميين يقول علاء: "من المحليين هناك نجوم كبار وهم كثيرون لذا لا أريد أن أذكر أحدا بعينه، وعالميا بالطبع مثلي الأعلى هو سيرجيو راموس".

ويتم مدافع الزمالك حديثه موجهًا رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء جاء فيها: " أود أن أضيف شكر وعرفان بجميل جماهير نادي الزمالك وفضلهم على شخصي، حبهم لي وحبي بهم دائم وأشكرهم على مساندتهم لي دائما، وأتمنى الحصول على كافة البطولات مع الملكي لأن جمهورنا يستحق".

حصاد موسم الزمالك

من الجدير بالذكر أن الزمالك كان قد أنهى موسمه الأخير "2020-2021" بالفوز بلقب بطولة الدوري المصري للمرة الثالثة عشرة بتاريخ القلعة البيضاء، بينما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات ليتبقى له على الصعيد المحلي لقبين محل المنافسة هما بطولة كأس مصر وبطولة السوبر المصري.