انهيار مجمع سكنى جراء انفجار فى ولاية جورجيا بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال رجال الأمن إنهم لاحظوا رائحة غاز قوية بعد الانفجار بقليل، كما تضرر عدد من المبانى المجاورة نتيجة لذلك.

وحسب الشرطة، لم يعرف ما إذا كان أى من السكان تحت الأنقاض، إلا أن العديد من الأشخاص أصيبوا بحروق نتيجة الانفجار وتم نقلهم إلى المستشفى.