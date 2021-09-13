رابط معرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 موقع الوزارة وحكومة السودان الإلكترونية

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية لعام 2020-2021 حيث يترقب وينتظر جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاً لحظة الإعلان عن رابط معرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية بجميع ولايات السودان، واحتل البحث التريند خلال الفترة الحالية، وذلك تزامناً مع تأكيد بعض المصادر التربوية اقتراب اللجان المختصة من الانتهاء من التجهيزات للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2021، حكومة السودان الإلكترونية نتيجة الثانوية في السودان 2021 ونحن سنوفر لكم أدناه رابط معرفة النتيجة.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 ، كما ذكرنا فقد اقتربت اللجان المختصة بتصحيح أوراق الامتحانات لطلاب وطالبات الشهادة السودانية بجميع المحافظات في السودان، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء العمل في تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب والطالبات بالشهادة الثانوية الثانوية.

وبدأت لجان التصحيح في عملها بداية من يوم السابع عشر من أغسطس الماضي. وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من المعلمين والمعلمات ذو الخبرة العالية ويبلغ عدد المعلمين والمعلمات الذي يشاركون في أعمال تصحيح أوراق الطلاب بالشهادة الثانوية السودانية ما يقرب من 1400 معلم ومعلمة. وذلك حسب ما صرحت به الوزارة.

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021

وأشارت وزارة التربية والتعليم السودانية، أن كافة اللجان تعمل بجهد كبير من أجل التمهيد والتجهيز للإعلان عن استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2021 ، أما بخصوص ما يتردد عبر العديد من الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وما يتم متابعته خلال الـ24 ساعة يوميا عن موعد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020-2021.

فقد أكد محمود سر الختم الحوري مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم السودانية في تصريحات رسمية، أن جميع المراحل من أعمال الكنترول انطلقت في 17 من شهر أغسطس المنقضي. وذلك بمشاركة ألف وأربعمائة معلم ومعلمة يؤدون دورهم بكل جهد وأمانة. أما بخصوص موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021 ، قال محمد الحوري مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان استخراج نتيجة الثانوية السودانية 2020-2021 لم يتم تحديده حتى اللحظة، في حين أكدت بعض المصادر التربوية أنه من المتوقع أن يكون إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية ، ما بين الحادي عشر والخامس عشر من أكتوبر المقبل.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021

من خلال الدخول عبر رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 موقع وزارة التربية والتعليم، أو من خلال الدخول عبر رابط حكومة السودان الإلكترونية نتيجة الثانوية السودان 2020-2021 ، وسوف نتابع أول بأول على مدار الـ24 ساعة والفترة المقبلة كل ما هو جديد من أخبار عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 من خلال رصد أخر الأخبار نقلاً عن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.