رئيس جنوب إفريقيا يعلن تخفيف قيود كورونا بعد انخفاض أعداد الإصابات اليومى

جدة - نرمين السيد - وأشار رامافوزا -فى خطاب متلفز نقلته صحيفة "صنداى تايمز" المحلية- إلى أنه بعد انخفاض أعداد المصابين اليومية، فإنه سيتم تخفيف القيود الاجتماعية المخصصة لمكافحة جائحة كورونا، على أن يتم تقصير عدد ساعات حظر التجوال.
وقال رامافوزا إنه رغم عدم انتهاء الموجة الثالثة من الجائحة بعد، إلا أن البلاد شهدت انخفاضا ثابتا فى حالات العدوى الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما دفع اللجنة الوزارية الاستشارية حول "كوفيد-19" إلى التوصية بتخفيف القيود.
وأوضح رامافوزا أن موعد بداية حظر التجوال يوميا سيتأخر ساعة واحدة ليبدأ من 11 مساء وينتهى فى الرابعة فجرا، وهو ما يعنى أن المؤسسات غير الضرورية مثل المطاعم ومراكز الرياضة ستغلق فى العاشرة مساء لتتيح للعاملين وقتا للوصول إلى منازلهم قبل بدء الحظر.
وأضاف رامافوزا أن عدد الناس فى التجمعات داخل المنازل سيرتفع من 50 إلى 250 شخصا، بينما سيرتفع المسموح بتجمعهم فى الخارج من 100 شخص إلى 500 شخص، وهو ما سيعود بالنفع على الأحزاب السياسية فى حملاتها لانتخابات الحكومات المحلية فى نوفمبر المقبل.
وشدد رامافوزا على أهمية تلقيح كل أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنه فى وقت قريب سيُطالب كل مواطن بتقديم إثبات تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، متابعًا أن وزارة الصحة تدرس طرق تقديم جواز سفر اللقاح، على أن يدلى بالمزيد من التفاصيل عندما تصل الإجراءات الجديدة إلى مكتبه.
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